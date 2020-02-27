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Son Dakika: Yürüyen merdivendeki yakalandı

Pendik'te metronun çıkışındaki yürüyen merdivenlerde cinsel organını çıkaran ve suçu işleyen , sivil Güven Timleri tarafından yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 13:45 ABONE OL
Son Dakika: Yürüyen merdivendeki sapık yakalandı

Olay, 24 Şubat Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında İstanbul'un Pendik İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

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Bir sapık, metro istasyonunun çıkışındaki yürüyen merdivenlerde cinsel organını çıkardı. Arkasını dönen H.Y. (18) isimli kadın olayı görünce ve bağırınca kaçmaya başlayan sapığın cinsel saldırısı ortaya çıktı. İstanbul Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olayı gerçekleştiren 38 yaşındaki sapık Muzaffer D., sivil Güven Timleri tarafından Kartal İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sapık Muzaffer D., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika: Yürüyen merdivendeki sapık yakalandı
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