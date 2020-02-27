Son Dakika: Yürüyen merdivendeki sapık yakalandı

Olay, 24 Şubat Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında İstanbul'un Pendik İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Son dakika! İstanbul Pendik'te başörtülü kızların arkasında mastürbasyon yapan sapık yakalandı | Video

Bir sapık, metro istasyonunun çıkışındaki yürüyen merdivenlerde cinsel organını çıkardı. Arkasını dönen H.Y. (18) isimli kadın olayı görünce ve bağırınca kaçmaya başlayan sapığın cinsel saldırısı ortaya çıktı. İstanbul Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! İstanbul Pendik'te başörtülü kızın arkasında mastürbasyon yapan sapık kamerada | Video

Olayı gerçekleştiren 38 yaşındaki sapık Muzaffer D., sivil Güven Timleri tarafından Kartal İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sapık Muzaffer D., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.