Tarık Suresi okunuşu ve anlamı! Tarık Suresi Arapça Türkçe oku

Tarık Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 17 ayetten oluşmuş ve adını ilk ayetinde geçen "et-Târık" kelimesinden almıştır. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan Tarık Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı için doğru yerdesiniz. İnsanın yaratılışı, öldükten sonra dirilişi, yapılan her şeyin kaydedildiği, inkâr eden kişilerin tuzaklarının er ya da geç bozulacağı gibi konulara yer veren Tarık Suresinin Arapça Türkçe okunuşu ve meali için detayları inceleyeniz.

Tarık Suresi Okunuşu

1- Ve-ssemâ-i ve-ttârik

2- Vemâ edrâke mâ-ttârik

3- Ennecmu-śśâkib

4- İn kullu nefsin lemmâ 'aleyhâ hâfiz

5- Felyenzuri-l-insânu mimme hulik

6- Hulika min mâ-in dâfik

7- Yahrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib

8- İnnehu 'alâ rac'ihi lekâdir

9- Yevme tublâ-sserâ-ir

10- Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir

11- Ve-ssemâ-izâti-rrac

12- Vel-ardi żâti-ssad

13- İnnehu lekavlun fasl

14- Vemâ huve bil-hezl

15- İnnehum yekîdûne keydâ

16- Ve ekîdu keydâ

17- Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ

Tarık Suresi Anlamı

1- Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene!

2- O, gece çakıp görünen nedir bilir misin?

3- Karanlığı delen yıldızdır.

4- Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın.

5- İnsan neden yaratıldığına bir baksın.

6- O, atılan bir sudan yaratıldı.

7- O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.

8- Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kadirdir;

9,10- Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün.

11,12,13- Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.

14- O asla bir şaka değildir

15- Onlar bir tuzak kuruyorlar;

16- Ben de bir karşı plan hazırlıyorum.

17- Sen o inkârcılara süre ver, onlara biraz zaman tanı.

Tarık Suresi Konusu

Tarık Suresinde başlıca aşağıdaki konulara yer verilmiştir.

İnsanın yaratılışı

Öldükten sonraki diriliş

Yapılan her şeyin kaydedildiği

İnkâr eden kişilerin tuzaklarının er veya geç bozulacağı

Tarık Suresi Nuzül

Tarık Suresi, Beled sûresinden sonra ve Kamer sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada seksen altıncı ve iniş sırasına göre otuz altıncı sure olarak bilinir.