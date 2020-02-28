Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 166 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

166 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birçok suçtan sabıkası bulunan ve hakkında 166 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.2.2020 04:21 ABONE OL
166 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir aranması bulunan ve 'Silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş'ın ilçedeki bir otelde kaldığına yönelik ihbar aldı. Adrese baskın düzenleyen ekipler, Hasan Demirtaş'ı, 'Mesut Demirtaş' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demirtaş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
166 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN