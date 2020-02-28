Aqua Florya AVM çalışma saatleri! Aqua Florya saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Aqua Florya, alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği AVM'lerden bir tanesidir. İhtiyaçlarını bu AVM'ye giderek karşılamak isteyen birçok kişi açılış ve kapanış saatlerini merakla araştırıyor. Sabah saatlerinden itibaren yola koyulacak olanlar Aqua Florya saat kaçta açılıyor sorusuna yanıt ararken, akşam saatlerinde ise Aqua Florya kaçta kapanıyor sorusu arama motoru üzerinde cevabını arıyor. Peki, Aqua Florya çalışma saatleri listesine göre kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Akşam saat kaça kadar açık? Aqua Florya açılış kapanış saatine ve diğer tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Aqua Florya Çalışma Saatleri

Türkiye'nin en büyük ve en çok tercih edilen AVM'leri arasında yer alan Aqua Florya'nın çalışma saatleri de sık sık araştırılan konulardan bir tanesidir. Her gün binlerce vatandaş buraya gelerek çeşitli ürünler satın alıp ihtiyaçlarını karşılıyor. Yola koyulmadan önce açılış ve kapanış saati bilgileri görüntüleyerek planlarını buna göre şekillendirecek kişiler doğru yerdeler.

Aqua Florya Saat Kaçta Açılıyor?

Aqua Florya, İstanbul'un Bakırköy ilçesindedir. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm günler belirli saatlerde müşterilerine hizmet veriyor. Aqua Florya, sabah saat 10:00'da açılıyor. Bu saatten itibaren AVM'ye girerek alışverişinizi yapabilirsiniz.

Aqua Florya Saat Kaçta Kapanıyor?

Haftanın yedi günü de belirli saatlerde müşterilerine hizmet sağlayan Aqua Florya, 10:00'da açılıyor. 22:00'a kadar ise hizmet sağlıyor. Belirtilen saatler arasında Aqua Florya AVM'deki tüm mağazalarda alışverişinizi yapabilirsiniz.

Aqua Florya Müşteri Hizmetleri

(0212) 574 59 00 numarasını çevirerek görüş, öneri ve şikayetlerinizi müşteri hizmetleri temsilcisine söyleyebilirsiniz.