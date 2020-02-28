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2020: En güzel, anlamlı, resimli, !

Regaip Kandili'nin ardından mübarek Cuma günü geldi. Kandil gecesinde ibadetler yapıldı, eller semaya açıldı, dualar edildi. Müslüman alemi bu mübarek güne gelmenin huzurunu ve gururunu yaşıyor. Sevdikleri, arkadaşları, ailesi ile bu özel ve mübarek günün anlamını paylaşmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırması yapmaya başladılar. Özel olarak hazırladığımız haberimizin içerisinden 28 Şubat en güzel, anlamlı, uzun ve kısa, resimli Cuma mesajları sözlerine ulaşabilir, sevdikleriniz ile dilerseniz Facebook, Instagram, Twitter veya WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte en yeni ve resimli Cuma mesajları görselleri 2020!

Giriş Tarihi: 28.2.2020 11:06 ABONE OL
Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları!

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Cuma gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar huzur buluyor. Bu mübarek günün anlam ve önemini vatandaşlar sevdikleri ile paylaşmak istedikleri için sabah saatlerinden itibaren araştırma yapmaya başladılar. Kandil gecesinin ardından dualar edildi, eller semaya açıldı, ibadetler yapıldı. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizin içerisinden 28 Şubat ve sözlerine ulaşabilir, sevdikleriniz ile bu görselleri ve sözleri paylaşabilirsiniz. İşte en yeni, anlamlı, 28 Şubat 2020! Hayırlı Cumalar!

CUMA MESAJLARI 28 ŞUBAT 2020

Haberimizin içerisinden en güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları sözleri ve görsellerine ulaşabilirsiniz.

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Cuma mesajları 2020: En güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları!
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