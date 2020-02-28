Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar okunur? Abdest nasıl alınır?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Müslümanlar için kutsal kabul edilen bugünde camiler dolup taşar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe özel Diyanet İşleri'nin yayınladığı cuma hutbesi okunur ve namaz kılınır. İbadetlerini yerine getirecek olan müslümanlar cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve abdest nasıl alınır araştırılıyor. Bugün Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapılır. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. Namaz kılanlar ve namaz kılmaya yeni başlayanlar Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Abdest nasıl alınır? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylı bilgiler…