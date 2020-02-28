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namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? ? Abdest nasıl alınır?

Mübarek gününe girmemiz ile beraber, Cuma namazı nasıl kılınır? sorusu da günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. İslam alemi arasında dayanışmayı, birlikteliği sağlayan mübarek Cuma gününde yapılan ibadetler ikiye katlanır. Bu anlam dolu günde milyonlarca müslüman vatandaş cami ve mescitlere akın ederek cuma namazını eda eder. Cuma namazı farz namazlarından oluşur. En önemli değerlerinden biri de namazdan önce hutbe okunup vaaz verilmesidir. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? ? Abdest nasıl alınır? İşte adım adım namaz kılınışı…

Giriş Tarihi: 28.2.2020 11:15 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar okunur? Abdest nasıl alınır?

namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Müslümanlar için kutsal kabul edilen bugünde camiler dolup taşar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe özel Diyanet İşleri'nin yayınladığı cuma hutbesi okunur ve namaz kılınır. İbadetlerini yerine getirecek olan müslümanlar cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve abdest nasıl alınır araştırılıyor. Bugün Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapılır. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. Namaz kılanlar ve namaz kılmaya yeni başlayanlar Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Abdest nasıl alınır? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylı bilgiler…

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar okunur? Abdest nasıl alınır?
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