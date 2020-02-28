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'da şüphesiyle hastaneye kaldırılan TIR şoförü, taburcu edildi

'da, şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan uyruklu TIR şoförü hakkında flaş gelişme. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada yüksek ateş şikayetiyle hastanede izolasyon alanına alınan İran uyruklu tır şoförü taburcu edildiği açıklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 17:18 ABONE OL
Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan TIR şoförü, taburcu edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran vatandaşı tır şoförü 33 yaşındaki A.D'nin, tedbiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yönünden değerlendirilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde izolasyon alanına alınarak bir süre gözlem altında tutulduğu bildirildi.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda A.D'den alınan örneklerin Ankara'da bulunan Hıfzıssıhha Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılan testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

Hastanın, testlerin negatif çıkması üzerine bugün taburcu edildiği kaydedildi.

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Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan TIR şoförü, taburcu edildi
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