Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 2’ uygulaması

’da ‘ 2’ uygulaması

Dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline gelen 'da güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Son olarak bugün, İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği ‘-2’ uygulaması gerçekleştirildi. Kent geneline birçok noktada gerçekleştirilen ve Polisinin de katıldığı uygulamaya helikopteri de havadan destek verdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 16:50 ABONE OL
İstanbul genelinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-2 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Uygulamada vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde 2 sürücüye ehliyetlerinin yanında bulunmadığı gerekçesiyle 288 TL para cezası kesildi.
Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya, polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 2’ uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN