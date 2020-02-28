Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kayıp Melisa'dan iyi haber!

Kayıp Melisa'dan iyi haber!

'nın Kaş ilçesinde bir haftadır kayıp olan ortaokul öğrencisi ’den haber alındı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığının titiz çalışması sonucunda 15 yaşındaki kayıp kıza ulaşıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 15:36 ABONE OL
Kayıp Melisa'dan iyi haber!

İddiaya göre, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde yaşayan Şenol ve Nurcan Çelikli çiftinin, 7 çocuğundan biri Melisa, geçtiğimiz hafta sonu 07 SAV 47 plakalı otomobile bindirilerek kaçırıldı. Kızlarının halasının oğlu tarafından kaçırıldığını öne süren Çelikli çifti, savcılığa başvuracaklarını ifade etti.

SAVCILIK TARAFINDAN İFADELERİ ALINACAK

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı konuya ilişkin çalışma başlattı. Kınık Mahallesi'nde meydana gelen kız kaçırma olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, Melisa Çelikli bu sabah saat 07.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Ardından yapılan görüşme neticesinde olayın şüphelisi Mert Y. de İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Şahısların ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığına çıkarılacağı kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp Melisa'dan iyi haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN