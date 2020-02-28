Kayıp Melisa'dan iyi haber!

İddiaya göre, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde yaşayan Şenol ve Nurcan Çelikli çiftinin, 7 çocuğundan biri Melisa, geçtiğimiz hafta sonu 07 SAV 47 plakalı otomobile bindirilerek kaçırıldı. Kızlarının halasının oğlu tarafından kaçırıldığını öne süren Çelikli çifti, savcılığa başvuracaklarını ifade etti.

SAVCILIK TARAFINDAN İFADELERİ ALINACAK



Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı konuya ilişkin çalışma başlattı. Kınık Mahallesi'nde meydana gelen kız kaçırma olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, Melisa Çelikli bu sabah saat 07.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Ardından yapılan görüşme neticesinde olayın şüphelisi Mert Y. de İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Şahısların ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığına çıkarılacağı kaydedildi.