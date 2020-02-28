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'de iki grup birbirine girdi: 3 yaralı

'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan ve silah, sopa ile demir çubukların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 16:30 ABONE OL
Kocaeli'de iki grup birbirine girdi: 3 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Borç- alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, iddiaya göre, caddede karşılaştı. Gruptakiler, birbirlerine demir çubuk ve sopalarla saldırmaya başladı.

ATEŞLENEN SİLAHTAN ÇIKAN MERMİ BİR ARACA İSABET ETTİ

Kavgada tabanca ile ateş edilirken, mermiler, bir aracın kaportasına isabet etti. Kavgada Sedat K. (32) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kaldırıldıkları Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kocaeli'de iki grup birbirine girdi: 3 yaralı
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