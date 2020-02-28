Koronavirüs dört bir yanımızı sardı

Dün yaşananlar şöyle:



LİDERLER DE YAKALANIYOR

* İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnür ile İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Ölü sayısı 26'ya çıktı.

* İtalya'nın Lombardiya bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, çalışma arkadaşında virüs çıkınca kendisini karantinaya aldı







GÜNEY KORE'DE ARTIŞ

* Güney Kore'de bir günde 505 vaka tespit edildi. Salgın başladığından bu yana ilk kez, Çin dışında bir ülkede yeni vaka sayısı fazla çıktı. Çin hastalığa yakalandığını ipbar edenlere 8 bin 700 verecek.



NEVRUZ VE UMRE YASAĞI

* Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Nevruz etkinliklerini erteledi.

* Suudi Arabistan, umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni umre kaydı alımını durdurdu.

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300 KARNAVALCI ARANIYOR

* Almanya'nın Heinsberg kasabasında 5 kişide virüs tespit edildi. Yetkililer 15 Şubat'ta karnaval kutlamasına katılan 300 kişinin bir an önce hastaneye gitmesi ve karantina alınması için çağrıda bulunuyor.



ANTARTİKA HARİÇ 6 KITADA

* Danimarka ve Estonya'da ilk kez görülen koronavirüs vaka sayıları ülkelere göre şöyle:

"Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 528, İran 139, Singapur 93, ABD 60, Kuveyt 43, Tayland 40, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya ve Kanada'da 12, Irak 5, İsviçre 4, Rusya 5, Umman 4, Hindistan, Filipinler, Hırvatistan, İsrail ve Yunanistan'da 3'er 3, Avusturya, Pakistan, Lübnan, İsveç ve Finlandiya'de 2'şer , Cezayir, Nepal, Sri Lanka, Kamboçya, Belçika, Mısır, Afganistan, , Brezilya, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Norveç, Danimarka1 ve Estonya'da birer."