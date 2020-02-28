Lazkiye nerede, kimin elinde? İdlib bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından vatandaşlar Suriye'nin Lazkiye kenti hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Türkiye sınırına yakın olan kent önemli bir liman kenti olarak biliniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri; askerlerimizi şehit eden rejim güçlerine karşı operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Peki Lazkiye nerede, kimin elinde? Lazkiye haritada nerede, Türkiye sınırına kaç km uzaklıkta bulunuyor?

LAZKİYE NEREDEDİR?

Orjinal adıyla Lattakia olan Lazkiye Suriye'de bir liman kentidir. Su sporları için oldukça ideal bir noktadadır. Hatay'ın 70 km. güneyinde bulunmaktadır.

Kent ayrıca ülke standartlarından oldukça yüksek olan Tishreen Universitesini'ni de bünyesinde barındırır.

Haçlı seferleri sırasında ağır hasara uğramış, depremler yaşamış. Ama hep canlı bir liman kenti olarak kalmış. Osmanlı zamanında liman çok aktif olarak kullanılmamışsa da kent her zaman Suriye'nin en büyük liman kenti olmuştur.

LAZKİYE NÜFUSÜ VE TARİHİ HAKKINDA BİLGİ

500.000 nüfusun çoğunluğunu Arap Alevileri (Nusayriler) oluşturur. Lazkiye şehrinde yaşayan Türklerin nüfusu 100.000 civarındadır. Lazkiye şehir merkezi kuzeyinden yaklaşık 15 km sonra Suriye Türklerinin, köy ve kasabalardan oluşan yerleşim bölgeleri başlar ve Türkiye sınırına kadar uzanır. Lazkiye Türkmenleri, Osmanlı döneminde İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden getirilip yerleştirilmiş Bayır-Bucak Türkmenlerinden oluşur. Türkmen köylerinin arasında Arap köyü bulunmamaktadır.[1]