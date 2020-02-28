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'daki pitbull vahşeti kamerada!

Pitbull dehşeti bu sefer de 'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Ağaca bağlı 'Rus finosu' cinsi 'Paşa' isimli köpeğe saldıran 2 pitbul cinsi köpeği çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurdu. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan zavallı köpek, veterinere götürülerek burada tedavisi yapıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 09:57 ABONE OL
Manisa'daki pitbull vahşeti kamerada!

Çocuk parklarında ve sokaklarda yaşanan 'pitbull saldırısı' vakalarının sonu gelmiyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2 pitbull cinsi köpek, sokakta karşılaştıkları ağaca bağlı küçük boyutlu cins bir köpeğe saldırdı. Gözü dönmüş köpekleri çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurdu.

KARNINDA YARALAR OLUŞTU

'Paşa' isimli Rus finosu cinsi köpek, sahibi tarafından, geçen 25 Şubat'ta saat 10.30 sıralarında, Yılmazlar Mahallesi, Yıldız Sokak'taki iş yerinin önünde bulunan ağaca bağlandı. Bir süre sonra sahiplerinin elindeki zincirden kurtulan pitbull cinsi iki köpek, ağaca bağlı olan Paşa'ya saldırdı. Paşa durumu fark eden çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Saldırı nedeniyle karnında yaralar oluşan Paşa, tedavisi için veterinere götürüldü.

Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, iki pitbull köpeğin ağaca bağlı köpeğe saldırmaları ve çevredekilerin müdahaleleri yer alıyor.

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Manisa'daki pitbull vahşeti kamerada!
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