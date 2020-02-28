Sınırlarda virüs için teyakkuz

AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirlerini inceleyip, burada kurulan sahra hastanesini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Koca burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:İran'da olan vatandaşlarımı bulundukları ortamda, evde veya otelde mümkün mertebe dışarı çıkmamalı. Maske kullanmalı. Eğer yurda döneceklerse sınırda 14 gün zorunlu olarak gözetim altına alacağımızı bilmeliler.Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü'nün bize önerdiklerinden daha ötesinde yaptık. Amerika halen Güney Kore'den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyor. Biz bir ay oldu, bütün yolculara uyguluyoruz.Gürbulak Sınır Kapısı'nda aldığımız ve takip ettiğimiz 60 kişi var. 3 kişiyi hastane ortamına aldık. 10 kişi ayrı bir ünitede barındırıyoruz. Onları daha yakın takip etmek istiyoruz.Doğubayazıt Hastanesi'nde 18 kişibulunuyor. Hiçbirinde ateş bulgusu yok. Bölgede 37 personel 27 ambulansla görev yapıyor. Yatak kapasitelerini 220'ye çıkaracağız. AA