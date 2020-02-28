Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya ve İzmir'de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Son Dakika haberi: Akdeniz'de korkutan ! Antalya ve İzmir'de hissedildi. ve son depremler listesi…

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de korkutan bir meydana geldi. Türkiye'de sarsıntılar Antalya ve İzmir'de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 28.2.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 20:06 ABONE OL
Son Dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya ve İzmir'de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Manisa'da saat 18.44'da 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Deprem Türkiye'de Antalya ve İzmir'de hissedildi. Yerin 16.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika haberine ilişkin detaylar geliyor...

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! ANTALYA VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de meydana gelen ve Antalya ile İzmir2de hissedilen depreme ilişkin son dakika detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya ve İzmir'de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN