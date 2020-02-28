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Son dakika: ’ta, Covid-19 () nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı!

Son dakika haberine göre, 'ta Covid-19 () nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kadın koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı bilgisi geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan , sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri 'in, KKTC Cumhurbaşkanı 'yı aradığını söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 16:31 ABONE OL
Son dakika: Kıbrıs’ta, Covid-19 koronavirüs nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı!

Kıbrıs'ta Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısıyla alakalı son dakika haberi geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri Nikos Anastasiadis'in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı aradığını söyledi. Kararı Rum Bakanlar Kurulu'nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.

Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.

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Son dakika: Kıbrıs’ta, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı!
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