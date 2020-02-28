Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları nerede? Türkiye sınır kapıları listesi!

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları nerede? İdlib'de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen alçak saldırı sonrası sınır kapıları ile ilgili karar alındı. Edinilen son bilgiye göre Türkiye, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Peki Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları nerede? Türkiye hangi sınır kapılarını açtı? Türkiye sınır kapıları listesi

TÜRKIYE'NİN AVRUPA'YA AÇILAN SINIR KAPILARI

Yunanistan Sınır Kapıları: Uzunköprü Sınır Kapısı, İpsala Sınır Kapısı, Karaağaç – Pazarkule Sınır Kapısı

Bulgaristan Sınır Kapıları: Aziziye (Dereköy) Sınır Kapısı, Kapıkule Sınır Kapısı

TÜRKİYE'NİN SINIR KAPILARI:

Yunanistan Sınır Kapıları: Uzunköprü Sınır Kapısı, İpsala Sınır Kapısı, Karaağaç – Pazarkule Sınır Kapısı

Bulgaristan Sınır Kapıları: Aziziye (Dereköy) Sınır Kapısı, Kapıkule Sınır Kapısı,

Gürcistan Sınır Kapıları : Posof (Türkgözü) Sınır Kapısı, Sarp Sınır Kapısı.

Ermenistan Sınır Kapıları : Akyaka Sınır Kapısı (Türkiye-Ermenistan)

İran Sınır Kapıları : Gürbulak Sınır Kapısı, Esendere Sınır Kapısı

Irak Sınır Kapısı : Habur Sınır Kapısı

Azerbaycan Sınır Kapısı : Dilucu sınır kapısı

Suriye Sınır Kapıları : Cizre Sınır Kapısı, Mürşitpınar Sınır Kapısı, Girmeli Sınır Kapısı, Şenyurt Sınır Kapısı, Ceylanpınar Sınır Kapısı, Akçakale Sınır Kapısı, Karkamış Sınır Kapısı, Cilvegözü Sınır Kapısı, Kapıköy Sınır Kapısı, Öncüpınar Sınır Kapısı, İslâhiye Sınır Kapısı, Yayladağı Sınır Kapısı, Çobanbey Sınır Kapısı.