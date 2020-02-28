Virüslere karşı sağlıklı ve güçlü beslenin

Dünya 'koronavirüs' karşısında alarmda... Şu ana kadar ülkemizde resmi açıklamalara göre koronavirüse rastlanmadı. Ancak önlemi elden bırakmamalıyız. Bu kapsamda Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fitoterapi uzmanı Dr. Serhat Koran, "Unutmamalıyız ki koronavirüs de dahil olmak üzere tüm bulaşıcı hastalıklar, hastalık oluşturmak için bağışıklık sistemimizi hedef alıyor. Bu nedenle asıl korumaya vücut direncimizi artırarak başlamalıyız. Sağlıklı ve güçlü beslenmeye geçmeliyiz" dedi.







EV YAPIMI TURŞU



İşte Koran'ın koronavirüse karşı koruma kalkanı oluşturacak, sağlık önerileri ve formülleri:

* Virüslerle savaşmada başlıca rolü oynayan immün sistemimizi güçlendirmek için öncelikle dengeli beslenme özen göstermeliyiz. Kışın sınırlı sayıda besinden oluşan diyetlerden uzak durmalıyız. Lahana, pırasa, turunçgiller, nar, brokoli ve bürüksel lahanası gibi kış mevsimine has besinler tüketmeye özen göstermeliyiz.

* Yemeklerin yanında turşuyu eksik etmeyelim. Turşu hem içeriğindeki probiyotik bakteriler hem de turşuyu oluşturan sebze ve meyvelerin kendi özellikleri ile çok güçlü antıbakteriyel ve antiviraldir. Ayrıca salatalarımızdan turp, soğan, havuçu eksik etmeyelim.

* Sofralarımızdan baharatları da eksik etmeyelim. Yüksek oranda A, C, E ve K vitaminleri içeren karabiber, pul biber, zerdeçal, zencefil, kimyon, safran, tarçın ve karanfil immün (bağışıklık) sistemimizi güçlendirir.

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* Su deyip geçmeyin. Su en güçlü koruyucu. Bu nedenle su içmeye özen gösterin. Günde en az 2.5lt. su tüketmeliyiz.

* Güçlü bir bağışıklık sistemi için günlük egzersiz yapmayı mutlaka hayatımızın içine sokmalıyız. Yürüyüş metabolizmamızın hızlanması ve bağışıklık sistemimizin gelişmesi için çok önemlidir. Güneşten elde edeceğimiz D vitamini bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecektir. Günde 7-8 saat kaliteli uyku uyumaya özen gösterelim.

* Aromaterapi yağları kullanın. Palmaroza ve lavantanın antiviral etkinliği kanıtlanmış olup bu yağ karışımlarını yakamıza ya da boynumuza sürerek koronavirüs ve benzeri viral ajanlardan korunabiliriz.

* Virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmış ekinezya, rezene, kuşburnu, ihlamur, kekik, nane, adaçayı bitkilerinden hazırlanan çaylar için. Siyah çay yerine vücut direncini artıran yeşil çay, mate çayı ya da rooibos çayı (kızıl çay) tüketebiliriz.







DOPİNG ÇORBASI



* 1 orta boy kırmızı soğan

* 3 diş sarımsak

* 4 yaprak beyaz lahana

* 1 adet kaypa biber

* 1 adet yeşil biber

* 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

* 1 tutam maydanoz

* 1 adet havuç

* 1 adet yer elması

* 1 tutam dereotu

* 1 yemek kaşığı ev yapımı biber salçası ( yada domates salçası)

* Tuz, karabiber (taze çekilmiş), kimyon

* 1 çay kaşığı zerdeçal

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 2 yemek kaşığı zeytin yağı

* Yeteri kadar et suyu veya tavuk suyu

* 1 adet limon

* Kereviz sapı (süslemek için)

Tüm malzemeleri yeşil mercimek büyüklüğünde doğrayalım. Tencereye zeytinyağı ve tereyağı, karabiber ve zerdeçalı alıp kırmızı soğanları kavuralım. Üzerine sarımsak ve biberleri ekleyip , kimyonu ilave edip kavurmaya devam edelim. Üzerine lahana, yer elması ve havuç ekleyelim. Kavurduktan sonra üzerine haşlanmış yeşil mercimeği suyuyla beraber ekleyelim. Üzerine geçecek kadar et veya tavuk suyunu koyalım ve salçayı ekleyelim. 10 -15 dk kadar pişirelim. Ocağı kapatmaya yakın maydanoz, dere otu ekleyip ocağı kapatalım. Üzerine limon sıkıp kereviz sapı ilave edelim.







VİRÜSSAVAR BİTKİ ÇAYLARI



Serhat Koran virüslere karşı iki ayrı bitkisel çay tarifi verdi. Bunlardan ilki zencefilli, ıhlamurlu adaçayı..

Malzemelerimiz şöyle:

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil, çeyrek limon 1 tutam ıhlamur, 1 yemek kaşığı bal , 1 su bardağı su, 1 tutam adaçayı.

Zencefil, adaçayı ve ıhlamuru kaynamış suda iki dakika demleyin. Üzerine bal ilave edin. Çerek limonu çayın üzerine sıkın ve kabuğunu çayın içine atın. 2 dk sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. İkinci çayımız ise rezeneli elmalı karanfilli çay... Malzemelerimiz şöyle:

* 11 yemek kaşığı kadar rezene

* 2 yemek kaşığı kuşburnu

* 2-3 yemek kaşığı ıhlamur

* 1 yemek kaşığı adaçayı

* 1 adet kabuk tarçın

* 3 tane karanfil

* Yarım elmanın kabuğu

* 2 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

* 1 yemek kaşığı hibisküs

Malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Kaynamış ve 1 dk beklemiş bir bardak suyun içine bu karışımdan 1 tatlı kaşığı koyun ve bardağın üstünü kapatarak 5 dakika demleyin.Daha sonra süzerek 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek tüketebilirsiniz.



YARIN: KALABALIK ORTAMDA MASKE TAKIN. EL DEZENFEKTANLARINIZI YANINIZDA TAŞIYIN. YÜKSEK ATEŞİNİZ VARSA SEYAHATİ ERTELEYİN. STRESİ AZALTIN...