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4 şehirde 4

Metin HARIKÇI Yaşam
Giriş Tarihi: 29.2.2020 ABONE OL
4 şehirde 4 cinayet
Manisa, Siirt, Adana ve Adıyaman'da dün 4 cinayet işlendi. Manisa'da İsmail A. (19), kahvehanede tartıştığı husumetlisi Mintas Karkın'ı (50) pompalı tüfekle öldürdü. Siirt'in Pervari ilçesinde akraba olan 2 kişi arasındaki kavgada Fuat Çiftçi (60) öldü. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise 16 yaşındaki lise öğrencisi Ş.Ö., annesiyle tartışan babası Mehmet Ö.'yü (37) tabanca ile vurarak öldürdü. Adana'nın Karataş ilçesinde ise bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlıkavgaya döndü. Olayda Ali Deniz ve arkadaşı Halil Boy yaralandı. Deniz kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
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4 şehirde 4 cinayet
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