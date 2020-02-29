Akın akın sınıra

Türkiye'nin kara ve denizden Avrupa ülkelerine geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklamasından sonra binlerce mülteci sınır kapılarına yürüdü. Çok sayıda mülteci de Yunan adalarına geçmek için sahillere akın etti.Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan'a sınırı bulunan Edirne'ye akın etti. İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci Edirne'ye girmek üzere Zeytinburnu'nda toplanıp, taksi ve dolmuşlarla yola çıktı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğunluk yaşandı. Edirne'ye ulaşan çoğunluğu Suriyeli mülteciler Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı ile kentin Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için Karaağaç mahallesine yöneldi. Çoluk çocuk tarım arazilerinden yürüyerek Türk-Yunan sınırında bulunan tel örgüye kadar giden mültecilere Mehmetçik engel olmadı. Yunan sınır birlikleri ise alarma geçti. Devriye sayısını artıran Yunanistan zaman zaman helikopter desteğinde sınırı kontrol etti. Daha önce Yunanistan tarafından sınıra inşa edilen tel örgüyü aşamayan mülteciler sınırdaki bir tarlada bekledi. Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan bir grup mülteci, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na yaya gitti. Ancak Yunan askerleri, tampon bölgeye otobüs çekerek, mültecilerin geçişine izin vermedi. Yunan askerinin zaman zaman ses bombaları kullandığı duyuldu. Ülkeye alınmayan mülteciler tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı mülteciler de lastik botlarla Meriç Nehri'ni aşarak sınırı geçmeye çalıştı.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde de çok sayıda mülteci Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koylarında toplandı. Özellikle Asos, Behram, Sokak Ağzı, Balaban, Gürpınar sahillerinde yoğunluk yaşandı. Bazı mültecilerin paralarını birleştirerek bot satın almaya çalıştığı gözlendi. Yanlarında küçük çocukların da olduğu bazı mültecilerin, can yelekleri olmamasına rağmen bota binmeleri dikkat çekti. Yaklaşık 15 mülteci küçük bir şişme bot ile Midilli'nin Skala Sikaminea bölgesine gitti. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu mülteciler, kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü. İzmir Dikili'de de 160 göçmen Yunanistan'a geçmek için sahillere akın etti. Aydın'da Göç İdaresi'nde bulunan mülteciler de Avrupa'ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı. Aydın Kuşadası'nda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 mülteci, Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek üzere Güzelçamlı mevkisinde toplandı. Bazı mültecilerin, lastik bota binerek denize açıldıkları görüldü. Muğla'nın Bodrum turistik ilçesinde de çok sayıda mülteci limanlara akın etti. Sahile gelen göçmenlerin "Avrupa, Avrupa" sloganları atmaları dikkati çekti. Göçmenler, Yunan adalarına geçmek için beraberlerinde getirdikleri lastik botlara binerek yola çıktı.Öte yandan Uluslararası Af Örgütü Yunanistan ve Bulgaristan'a, topraklarına girmeye çalışan mültecilere kapılarını açmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, "AB üyesi ülkeler, Türkiye'ye varan mültecilerin yükünü paylaşmak için daha fazla şey yapmalı. AB'nin dış sınırlarına sahip ülkeleri, yeterli sayıda, uygun konumda ve güvenli sınır geçişlerini mültecilere açık tutmalı" denildi.TÜRKIYE'DE birçok farklı ülkeden gelen göçmenler, İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti... Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan'a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, "Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya" diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne'den Avrupa'ya gideceğini söyledi.TÜRKİYE'NİN, mültecilere Avrupa kapılarını açması Yunanistan'ı panikletti. Halihazırda halk ile hükümet arasında göçmen krizinin yaşandığı Yunanistan'da genelkurmay başkanı, dışişleri, savunma ve göçmenlerden sorumlu bakanlar birlikte olağanüstü toplantı düzenledi. Yunan genel kurmay başkanının Meriç sınırına; Deniz Kuvvetleri komutanının ise Midilli adasına teftiş ziyaretleri gerçekleştireceği belirtildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in konu hakkında Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştüğü açıklandı.SABAH

EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ