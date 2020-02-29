Banka çalışma saatleri! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış öğle arası saati

Bankalar hakkında en çok merak edilen konuların başında 2020 çalışma saatleri geliyor. Kredi başvurusu, para yatırma ve çekme gibi bütün işlemlerin gerçekleştirildiği şubelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma günleri-saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri durumunda. Bunun nedeni ise, öğle arası tatiline denk gelmeden bankaların mesai saatleri içerisinde işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor olmasıdır.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Haberimiz aracılığıyla, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, Denizbank , QNB Finansbank başta olmak üzere bankaların mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; şubelerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde açık olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte, 2020 bankaların açılış ve kapanış saati!

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, genellikle banka şubeleri 09.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 17.00'de sona ermektedir. Belirttiğimiz gibi, bu saatler her kurum için farklılık göstermektedir. Merak ettiğiniz bankaların açılış ve kapanış saati haberimizin en altında yer almaktadır.

BANKALAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Banka şubelerinin tamamı hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Ayrıca 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalı olan bankalar; dini bayramlar Ramazan ve Kurban bayramında da hizmet vermemektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ! VAKIFBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 HALK BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ!

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ LİSTESİ: YAPI KREDİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR? AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA MESAİ SAATLERİ: GARANTİ BBVA KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? 2020 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ!

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 ZİRAAT BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? AÇILIŞ KAPANIŞ MESAİ SAATİ

KUVEYT TÜRK ÇALIŞMA MESAİ SAATLERİ! 2020 KUVEYT TÜRK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ LİSTESİ: DENİZBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR? 2020 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL? 2020 İŞ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? AÇILIŞ - KAPANIŞ MESAİ SAATİ!

VAKIF KATILIM BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ! VAKIF KATILIM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ

ANADOLU BANK ÇALIŞMA MESAİ SAATLERİ: 2020 ANADOLU BANK AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ! SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

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FİBABANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 FİBABANKA SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ

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