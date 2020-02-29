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Capaticy AVM çalışma saatleri! Capaticy saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Capaticy AVM, her gün binlerce alışveriş tutkunu tarafından tercih edilmektedir. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde açık olan alışveriş merkezinin çalışma saatleri öğrenmek için doğru yerdesiniz. Alışveriş yaparak gününü değerlendirmek isteyenler Capaticy saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi soruların yanıtına buradan ulaşabilecekler. 2020 Capaticy AVM çalışma saatleri listesine göre açılış ve kapanış saatleri için ayrıntıları inceleyiniz. Peki, Capaticy saat kaçta açılır ve kaçta kapanır?

Giriş Tarihi: 29.2.2020 14:53 ABONE OL
Capaticy AVM çalışma saatleri! Capaticy saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği alışveriş merkezlerinden birisidir. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Capaticy AVM'ye ulaşım imkânları da bir hayli fazladır. Haftanın yedi günü binlerce kişiye hizmet veren Capaticy'un 2020 çalışma saatleri de en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Sabah saatlerinde yola çıkmadan önce Capaticy saat kaçta açılıyor sorusunun cevabı araştırılırken akşam saatlerinde ise Capaticy saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorular yanıtını arıyor. Peki, Capaticy kaçta açılır ve kaçta kapanır? İşte açılış ve kapanış saati

Capaticy AVM Çalışma Saatleri

Capaticy AVM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çalışma saatleri için doğru yerdesiniz. Bugün planınızı alışveriş merkezinde geçirmek için yaptıysanız ve açılış kapanış saatleri öğrenmek istiyorsanız hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. 2020 Capaticy AVM çalışma saatleri bilgileri şöyle;

Capaticy AVM Saat Kaçta Açılıyor?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan Capaticy AVM'ye gitmek isteyenler açılış saatini de merakla araştırıyor. Erken saatlerde ihtiyaçlarını buradan halletmek için yola koyulanlar 10:00'dan itibaren Capaticy'a giriş yapabilecekler.

Capaticy Saat Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

Hafta içi ve hafta sonu binlerce kişinin tercih ettiği Capaticy AVM sabah saat 10:00'da açılırken, 12 saat boyunca açık oluyor. Yani akşam saat 22:00'da kapanıyor. Bu saatten itibaren içeride bulunan tüm mağazalar kasalarını kapatıyor.

İletişim Bilgileri

Ataköy 1. Kısım Mahallesi
Fişekhane Caddesi No: 7
34158 Bakırköy / İstanbul

Telefon

444 9 272

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