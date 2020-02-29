Doodle olan Artık Gün nedir? Şubat ayı içerisindeki Artık gün ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır?

Miladi takvime göre bu yıl 365 yerine 366 gün yaşanacak. Dört yılda bir uygulanan bu durum için Google tarafından yayınlanan Doodle vatandaşların "artık gün nedir?" sorusunu sormaya yönlendiriyor. Bu olayın nedeni olarak ise dünyanın güneş çevresinde dönme süresinden kaynaklanıyor. Şubat ayının son gününde araştırılan bu konu ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Peki, Artık gün nedir? İlk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulan artık gün neden olmaktadır? İşte tüm detaylar…

GOOGLE DOODLE YAYINLADI! "ARTIK GÜN" NEDİR?

Güneş çevresinde dönme süresi Şubat ayının her dört yılda bir kez 29 gün olmasına neden olmaktadır. 2020 yılına denk gelmekte olan bu uygulama ile normal şartlarda 365 gün yaşanan bir senenin bu yıl 366 gün süreceğini göstermektedir.

İşte tüm detaylar...