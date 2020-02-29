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olan nedir? ayı içerisindeki Artık gün ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır?

ayının son gününde vatandaşlar " nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 4 yılda bir yaşanmakta olan bu olaya özel bir hazırladı. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni ise dünyanın güneş çevresinde dönme süresi ile ilgili. Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın tam katı olmaması şeklinde açıklanmakta olan bu durum binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Artık gün nedir? Şubat ayının dört yılda bir 29 gün olması ile ilgili olan artık gün ne anlama gelmektedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.2.2020 07:53 ABONE OL
Doodle olan Artık Gün nedir? Şubat ayı içerisindeki Artık gün ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır?

Miladi takvime göre bu yıl 365 yerine 366 gün yaşanacak. Dört yılda bir uygulanan bu durum için tarafından yayınlanan vatandaşların " nedir?" sorusunu sormaya yönlendiriyor. Bu olayın nedeni olarak ise dünyanın güneş çevresinde dönme süresinden kaynaklanıyor. ayının son gününde araştırılan bu konu ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Peki, Artık gün nedir? İlk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulan artık gün neden olmaktadır? İşte tüm detaylar…

GOOGLE DOODLE YAYINLADI! "ARTIK GÜN" NEDİR?

Güneş çevresinde dönme süresi Şubat ayının her dört yılda bir kez 29 gün olmasına neden olmaktadır. 2020 yılına denk gelmekte olan bu uygulama ile normal şartlarda 365 gün yaşanan bir senenin bu yıl 366 gün süreceğini göstermektedir.

İşte tüm detaylar...

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Doodle olan Artık Gün nedir? Şubat ayı içerisindeki Artık gün ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır?
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