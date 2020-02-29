Historia AVM çalışma saatleri! 2020 Historia  saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Historia AVM, uzun yıllardır müşterilerine kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir. Her gün binlerce kişinin alışveriş yaptığı ve sürekli olarak ihtiyaçlarını karşıladığı alışveriş merkezlerinden birisidir. Sabah saatlerinde buraya gitmek isteyen kişiler Historia saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını, akşam saatlerinde ise Historia saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorularının cevabını araştıranlar detaylara buradan ulaşabilirler. İşte 2020 çalışma saatleri listesine göre açılış kapanış saati!

Historia AVM Çalışma Saatleri

Historia AVM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çalışma saatleri için doğru yerdesiniz. Bugün planınızı alışveriş merkezinde geçirmek için yaptıysanız ve açılış kapanış saatleri öğrenmek istiyorsanız hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. 2020 Historia AVM çalışma saatleri bilgileri şöyle;

Historia AVM Saat Kaçta Açılıyor?

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Kanyon AVM'ye gitmek isteyenler açılış saatini de merakla araştırıyor. Erken saatlerde ihtiyaçlarını buradan halletmek için yola koyulanlar 10:00'dan itibaren Kanyon'a giriş yapabilecekler.

Historia Saat Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

Hafta içi ve hafta sonu binlerce kişinin tercih ettiği Historia AVM sabah saat 10:00'da açılırken, 12 saat boyunca açık oluyor. Yani akşam saat 22:00'da kapanıyor. Bu saatten itibaren içeride bulunan tüm mağazalar kasalarını kapatıyor.

Historia İletişim Bilgileri

Adnan Menderes Bulvarı No:2 FATİH/İSTANBUL.

Her gün: 10:00 - 22:00.

0212 532 02 02.