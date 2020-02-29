Milli Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 29 Şubat MPİ Milli Piyango sonuçları sorgula!

Milli Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar 29 Şubat Milli Piyango sonuçlarını sorgulamaya başladı. Her ayın 9,19 ve 29'unda çekilen MPİ çekiliş sonuçları zengin olmak isteyen vatandaşların umudu oluyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Milli Piyango çekilişinde çeyrek, yarım ve tam biletlerin satın alınmasının ardından ilgili kurum tarafından belirlenen günlerde gerçekleştirilen çekilişler ile ikramiye kazanan talihliler belirleniyor. Peki, 29 Şubat 2020 MPİ Milli Piyango çekilişi saat kaçta açıklanacak? Detaylar ve Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sorgulama işlemlerini sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.

Milli Piyango 29 Şubat sonuçları bilet sorgulama işleminizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içinden yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 ŞUBAT SIRALI TAM LİSTE MPİ SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor.

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor.

Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

MİLLİ PİYANGO OYUNU HAKKINDA

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.