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nedir, özellikleri nelerdir? Pantsir S1 kullanan ülkeler hangileri?

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Bölgede askeri hareketlilik devam ederken Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın yaptığı atışlar sonucu Rus yapımı 75 milyon dolarlık hava savunma sistemi 'in imha edildiğini duyurdu. On binlerce vatandaş ‘’Pantsir S1 nedir, özellikleri nelerdir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemi olan Pantsir 2K22 Tunguska'nın gelişmiş bir modelidir ve hedef belirleme ve izleme için fazlı dizi radarları kullanmaktadır. Peki Pantsir S1 nedir, özellikleri nelerdir, kullanan ülkeler hangileri?

Giriş Tarihi: 29.2.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 15:30 ABONE OL
Pantsir S1 nedir, özellikleri nelerdir? Pantsir S1 kullanan ülkeler hangileri?

nedir, özellikleri nelerdir? Suriye İdlib'de yer alan unsurlarımıza yönelik rejim güçleri tarafından yapılan hain hava saldırısının ardından bölgede hareketlilik devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar '' Pantsir S1 özellikleri nelerdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Pantsir-S1'in temel özelliği, hem uçaksavar silahlarıyla hem de füze silahlarıyla donatılmış olmalarıdır. Haberimizde Pantsir S1 nedir, özellikleri nelerdir ve hangi ülkeler kullanıyor sorularının yanıtlarına erişebilirsiniz.

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Pantsir S1 nedir, özellikleri nelerdir? Pantsir S1 kullanan ülkeler hangileri?
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