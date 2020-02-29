Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 29 Şubat

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (29 Şubat 2019) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Her hafta şans oyunu oynayan binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilen sonuçlar, bu Cumartesi günü de sabah.com.tr'de olacak. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarını haberimizden takip edebillir, geçmiş haftalara dönük Sayısal Loto bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto 29 Şubat çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te yapılacak ve 21.30'a doğru sisteme girilmiş olacak.

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...