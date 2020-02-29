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sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonuçları 29 Şubat

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 20 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 29.2.2020 19:40 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 29 Şubat

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (29 Şubat 2019) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Her hafta şans oyunu oynayan binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilen sonuçlar, bu Cumartesi günü de sabah.com.tr'de olacak. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarını haberimizden takip edebillir, geçmiş haftalara dönük Sayısal Loto bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto 29 Şubat çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te yapılacak ve 21.30'a doğru sisteme girilmiş olacak.

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

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Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 29 Şubat
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