Son dakika: Dağ keçisi sürüsü ilçeye indi

Ağır kış şartlarının yaşandığı kentte, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Bu da yaban hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına neden oldu. Koruma altında oldukları için avlanmaları yasak olan dağ keçileri de yiyecek bulamayınca vadilerin alt kesimlerine kadar inip, kar olmayan bölgelerde yiyecek aramaya başladı.



CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİLER



Çemişgezek ilçesinde, yaklaşık 100 dağ keçisi, Tepebaşı Mahallesi'ne inip, Tağar Çayı kenarında beslendi. Dağ keçisi sürüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.



MEŞE AĞAÇLARINA ÇIKARAK BESLENİYORLAR



Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yaşayan çok sayıda dağ keçisi de vadinin kar olmayan alt kısımlarına kadar indi. Bazı dağ keçileri büyük meşe ağaçlarının en üst dallarına kadar tırmandı. Beslenmelerini tamamlayan dağ keçileri bölgedeki yırtıcı hayvanlardan korunmak için en sarp alanlara çekiliyor. Uçurum kenarlarında dolaşan dağ keçilerini DHA muhabiri görüntüledi.

TUNCELİ NAMAZ VAKİTLERİ