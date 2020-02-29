Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi

Son Dakika Haberi: 'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi

AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre 'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olara açıklanan deprem çevre illerde de hissedilirken birçok vatandaşa da panik yaşattı. Sosyal medyada da bu depremi hisseden kişiler korkularını yaptığı paylaşımlar ile dile getirdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son dakika bilgilerine göre son depremler listesini detaylarda bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 15:52 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kent genelince şiddetli hissedildi. Deprem yerin 3.9 km derinliğinde gerçekleşirken şiddeti ise 4.6 olarak açıklandı. Elazığ'da yaşanan deprem çevre illerde de hissedilirken birçok vatandaşa da panik yaşattı. Sosyal medyada da bu depremi hisseden kişiler korkularını yaptığı paylaşımlar ile dile getirdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son dakika bilgilerine göre son depremler listesi!

ELAZIĞ'DA ŞİDDETLİ DEPREM KORKUTTU

Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kent genelince şiddetli hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, deprem saat 15.29'ta meydana geldi.

İşte tüm ayrıntılar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN