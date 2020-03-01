Sınırda bir ‘Dünya’ çocuk

EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ

Türkiye'nin sınırları açma kararı, mültecileri yollara düşürdü. Sınır kapılarındaki mülteci sayısı anbean artıyor. Umut yolculuğuna çıkan mültecilerle ilgili en hüzünlü fotoğrafı ise çocuklar veriyor. Olan bitenden habersiz çile çeken çocuklar, soğuk ve yağışlı hava ile biber gazı gibi zor şartlara maruz kalıyor. O çocuklardan biri, henüz 1 yaşında olan Dünya. Babasının kucağında Edirne otobanından Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru ilerliyor. Babası "Hedefimiz önce Yunanistan sonra Almanya" diyor. Tedirginler. Elena'nın annesi Fatma ve babası Kadir, Afganistan'dan kalkıp sınır kapısına gelmiş. Elena'yla birlikte umut yolculuğuna çıkmışlar. Afganistan'daki savaştan çok bitkin düştüklerini ve artık orada yaşayamadıklarını söylüyorlar. Hedefleri ise Almanya'ya tanıdıklarının yanına gitmek. Yolculuklarının asıl amacı ise tek kızları olan Elena'nın kendileri gibi savaşın ortasında kalmaması. İyi bir eğitim alıp mutlu bir ailede büyümesi. Coğrafyalarında mutlu aile olmanın zor olduğunu söylüyorlar.