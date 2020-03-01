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Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, intihar etti

'nın Kahramankazan ilçesinde, Hasan Sulugöz (40) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Gamze Sulugöz'ü (35) işe gitmek için çıktığı yolda pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Hasan Sulugöz, Keçiören'deki evinde aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 16:57 ABONE OL
Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Kahramankazan Atatürk Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Huzur Parkı önünde meydana geldi. Keçiören'de yaşayan esnaf Hasan Sulugöz, hakkındaki uzaklaştırma kararı nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı Gamze Sulugöz'ün Kahramankazan'da yaşadığı eve gitti. Hasan Sulugöz, evden çıkarak lokantadaki işine gitmek için yürüyen eşi Gamze Sulugöz'e pompalı tüfekle ateş ederek, kaçtı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AÇTIĞI KAPIDAN GİREN POLİS KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gamze Sulugöz'ün öldüğü belirlendi. Polis olayın ardından otomobil ile kaçan Hasan Sulugöz'ü yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Hasan Sulugöz'ün Keçiören'deki evinde olabileceği ihtimali üzerine buraya gitti. Evde bulunan çiftin 5 yaşındaki çocuğunun kapıyı açması üzerine içeri giren ekipler, Hasan Sulugöz'ü ölü buldu. Sulugöz'ün aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, intihar etti
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