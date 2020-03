Can Feda filmi nerede çekildi nerede geçiyor? Burak Özçivitli Can Feda filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günlerde Türk askerinin ne kadar kahraman olduğunu bize hatırlatan Can Feda filmi, 6 Nisan 2018 yılında vizyona girdi. Filmin yönetmeni Çağatay Tosun olarak dikkat çekiyor. Özel Kuvvetler ekibinin komutanı Yüzbaşı Alparslan rolünde Kuruluş Osman dizisindeki başarısıyla herkesin takdirini kazanan Burak Özçivit var. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin de Kaptan Pilot Onur Keskin rolünde karşımıza çıkıyor. Diriliş Ertuğrul dizisiyle ünlenen daha sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisinde de rol alan Melike İpek Yalova, Doktor Seher rolüyle Can Feda filminde yer alıyor. Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut, Onur Ayçelik, Özbek Kaplan, Can Baykan gibi isimler filmin diğer oyuncuları olarak dikkat çekiyor.

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Günün en çok araştırılan soruları arasında da Can Feda filmi nerede çekildi var. Filmin çekimleri Bilecik, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde çekildi. Senaryo gereği çölde çekilmesi gereken sahneler Eskişehir'de çekildi. Filmde toplamda 3 bin silah ile 300 araç kullanılırken, 2 bin de figüran kullanıldı.

CAN FEDA OYUNCULARI

BURAK ÖZÇİVİT

KEREM BÜRSİN

MELİKE İPEK YALOVA

SÜLEYMAN KARAAHMET S

ABAHATTİN YAKUT

ONUR AYÇELİK

CEM KURTOĞLU

ÖZBEK KAPLAN

CAN BAYKAN

EMRE ALMAS