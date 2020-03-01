Can Feda filmi nerede çekildi nerede geçiyor? Burak Özçivitli Can Feda filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günlerde Türk askerinin ne kadar kahraman olduğunu bize hatırlatan Can Feda filmi, 6 Nisan 2018 yılında vizyona girdi. Filmin yönetmeni Çağatay Tosun olarak dikkat çekiyor. Özel Kuvvetler ekibinin komutanı Yüzbaşı Alparslan rolünde Kuruluş Osman dizisindeki başarısıyla herkesin takdirini kazanan Burak Özçivit var. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin de Kaptan Pilot Onur Keskin rolünde karşımıza çıkıyor. Diriliş Ertuğrul dizisiyle ünlenen daha sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisinde de rol alan Melike İpek Yalova, Doktor Seher rolüyle Can Feda filminde yer alıyor. Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut, Onur Ayçelik, Özbek Kaplan, Can Baykan gibi isimler filmin diğer oyuncuları olarak dikkat çekiyor.
Günün en çok araştırılan soruları arasında da Can Feda filmi nerede çekildi var. Filmin çekimleri Bilecik, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde çekildi. Senaryo gereği çölde çekilmesi gereken sahneler Eskişehir'de çekildi. Filmde toplamda 3 bin silah ile 300 araç kullanılırken, 2 bin de figüran kullanıldı.
CAN FEDA OYUNCULARI
BURAK ÖZÇİVİT
KEREM BÜRSİN
MELİKE İPEK YALOVA
SÜLEYMAN KARAAHMET S
ABAHATTİN YAKUT
ONUR AYÇELİK
CEM KURTOĞLU
ÖZBEK KAPLAN
CAN BAYKAN
EMRE ALMAS