Erzincan, Erzurum ve Kars'ta okullar tatil olacak mı? Meteoroloji uyardı: Kars ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi?

İhlas Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bölgede gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olaylarına karşı sürücüler uyarıldı. Bu şartlar doğrultusunda okulların tatil olup olmayacağı için de gözler Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan ve Iğdır valiliklerine çevrildi. Erzurum, Erzincan ve Kars'ta okullar tatil olacak mı?

KARS, ERZURUM, ERZİNCAN, IĞDIR VE AĞRI VALİLİKLERİNDEN HENÜZ TATİLLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ. GEREK VALİLİKLERDEN GEREKSE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN HERHANGİ BİR RESMİ AÇIKLAMA GELDİĞİ TAKDİRDE HABERİMİZDE BULABİLİRSİNİZ.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin kar yağışı, Erzincan ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, Erzincan ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

BÖLGEDE BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

İŞTE İL İL SICAKLIKLAR!

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan 2, Iğdır'da 5, Erzurum'da eksi 2, Ağrı'da eksi 2, Ardahan'da eksi 2, Kars'ta eksi 5 derece ölçüldü.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum Karayazı'da sıfırın altında 10, Erzurum Tekman'da 9, Erzincan Sakaltutan Geçidinde 8 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 16 derece oldu.