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Feci ! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ereğli'de bir kamyon ve otomobil çarpıştı. Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 12:38 ABONE OL
Feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi Emirgazi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 31 FC 995 plakalı otomobil ile L.Y.'nin kullandığı 42 L 6724 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan 31 FC 995 plakalı otomobilin sürücüsü M.U. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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