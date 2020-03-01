Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Husumetlisini kahvehanede öldürdü!

Husumetlisini kahvehanede öldürdü!

'nın Salihli ilçesinde korkunç olay! Kahvehane bahçesinde otururken husumetli olduğu Şahin Y.’nin (35) silahlı saldırısına uğrayan Ahmet Korkmaz (37) yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:29 ABONE OL
Husumetlisini kahvehanede öldürdü!

Manisa Salihli'de Ahmet Korkmaz isimli vatandaş, kahvehane bahçesinde arkadaşlarıyla oturduğu sırada husumetlisi Şahin Y. tarafından silahla başından vurularak öldürüldü.

GECE YARISI KAHVEHANEYİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 01.00 sıralarında Salihli ilçesi Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin bahçesinde iki arkadaşı ile birlikte oturan Ahmet Korkmaz, yanlarına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş edilen tabancadan çıkan mermiler, Korkmaz'ın başı ve bacaklarına isabet etti. Korkmaz, olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayın arından kaçan saldırganın Korkmaz ile husumetli olduğu öğrenilen Şahin Y., olduğunu tespit etti. Taytan Mahallesi'nden Salihli yönüne doğru kaçtığı belirlenen Şahin Y., yapılan çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan Şahin Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Saldırgan Şahin Y.

Antalya'da korkunç olay! Yaşlı adamı bankta ölü buldular...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetlisini kahvehanede öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN