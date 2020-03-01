İstanbul'da su kesintisi listesi 1 Mart 2020: İSKİ İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 1 Mart 2020 Pazar gününe ilişkin su kesintisi yaşanacak olan ilçeler listesi açıklandı. Bilindiği gibi, İSKİ tarafından İstanbul'da arıza kaynaklı ya da planlı olarak gerçekleştirilecek olan su kesintileri düzenli olarak duyuruluyor. Durum böyle olunca da, kesintilerin yaşanacağı ilçelerde yaşayan vatandaşlar da 'İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 1 Mart 2020 Pazar günü için İSKİ tarafından duyurulan İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 1 MART 2020

lçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-01 10:02:14.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-01 10:14:53.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 2020-03-01 08:54:17.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Halkalı Merkez Mah,Atatürk Mah

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 2020-03-01 09:16:34.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.