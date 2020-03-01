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İstanbul'da su kesintisi listesi 1 Mart 2020: İSKİ yaşanacak ilçeler listesi

İSKİ kısaltması ile de anılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün düzenli olarak planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi duyuruluyor. İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallelerinde yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile belli bölgelerde planlı su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek olan vatandaşlar da 'İstanbul'da ?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da sular hangi bölge ve ilçelerde kesik? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 1 Mart 2020 İSKİ yaşanacak ilçeler listesi...

Giriş Tarihi: 1.3.2020 10:19 ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi listesi 1 Mart 2020: İSKİ İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 1 Mart 2020 Pazar gününe ilişkin su kesintisi yaşanacak olan ilçeler listesi açıklandı. Bilindiği gibi, İSKİ tarafından İstanbul'da arıza kaynaklı ya da planlı olarak gerçekleştirilecek olan su kesintileri düzenli olarak duyuruluyor. Durum böyle olunca da, kesintilerin yaşanacağı ilçelerde yaşayan vatandaşlar da 'İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 1 Mart 2020 Pazar günü için İSKİ tarafından duyurulan İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 1 MART 2020

lçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-01 10:02:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-01 10:14:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 2020-03-01 08:54:17.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Halkalı Merkez Mah,Atatürk Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 2020-03-01 09:16:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da su kesintisi listesi 1 Mart 2020: İSKİ İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi
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