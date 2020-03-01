Milli Piyango sonuçları belli oldu! 29 Şubat 2020 Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar... Bilet sorgulama ekranı burada!

Milyonlarca şans oyunu tutkununun merakla beklediği Milli Piyango çekilişi 29 Şubat sonuçları açıklandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar 29 Şubat Milli Piyango sonuçlarını sorgulamaya başladı. Her ayın 9,19 ve 29'unda çekilen Milli Piyango sonuçları bu hafta da merak konusu olurken, heyecanlı bekleyiş akşamüzeri sona erdi. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Milli Piyango çekilişinde çeyrek, yarım ve tam biletlerin satın alınmasının ardından ilgili kurum tarafından belirlenen günlerde gerçekleştirilen çekilişler ile ikramiye kazanan talihliler belirleniyor. Peki, 29 Şubat 2020 MPİ Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu?

Detaylar ve Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sorgulama işlemini haberimizden yapabilirsiniz...