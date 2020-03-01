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sonuçları belli oldu! 29 Şubat 2020 Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar... Bilet sorgulama ekranı burada!

Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Her ayın 9,19 ve 29’unda çekilen Milli Piyango çekiliş sonuçları canlı olarak, MPİ koordinasyonunda, noter huzurunda yapılıyor. Şubat ayının son gününde kazandıran numaraları merak eden vatandaşlar ‘’ 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar neler’’ sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere en son yapılan çekiliş sonucunda büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il , ve olarak açıklanmıştı. Sorgulama yapmak isteyen kişiler haberimizden bilet numaralarını doğrulayarak, ilgili tarihi seçebilecek ve sorgulama yapabilecekler. Peki Milli Piyango çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, 29 Şubat MPİ Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 1.3.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 09:23 ABONE OL
Milli Piyango sonuçları belli oldu! 29 Şubat 2020 Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar... Bilet sorgulama ekranı burada!

Milyonlarca şans oyunu tutkununun merakla beklediği Milli Piyango çekilişi 29 Şubat sonuçları açıklandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar 29 Şubat Milli Piyango sonuçlarını sorgulamaya başladı. Her ayın 9,19 ve 29'unda çekilen Milli Piyango sonuçları bu hafta da merak konusu olurken, heyecanlı bekleyiş akşamüzeri sona erdi. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Milli Piyango çekilişinde çeyrek, yarım ve tam biletlerin satın alınmasının ardından ilgili kurum tarafından belirlenen günlerde gerçekleştirilen çekilişler ile ikramiye kazanan talihliler belirleniyor. Peki, 29 Şubat 2020 MPİ Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu?

Detaylar ve Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sorgulama işlemini haberimizden yapabilirsiniz...

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Milli Piyango sonuçları belli oldu! 29 Şubat 2020 Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar... Bilet sorgulama ekranı burada!
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