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Otomobil çalmak için düz kontak yaparken yakalandılar!

'da düz kontak yöntemiyle otomobil hırsızlığı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Aracı inceleyen bekçiler hem aracın çalıntı olduğunu hem de plakasının değiştirildiğini, araç sahibinin sosyal medya paylaşımları sayesinde tespit etti. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 08:05 ABONE OL
Otomobil çalmak için düz kontak yaparken yakalandılar!


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar caddesinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüphe üzerine 16 EBT 39 plakalı arabayı takibe aldı. Bir süre sonra aracı durduran ekiplerle araçtan inerek kaçmaya çalışan G.B, M.G, ve S.A arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler olay yerinde verdikleri ilk bilgilerde aracı satın aldıklarını iddia etti ancak araçta yapılan inceleme sonucu plakanın çalıntı olduğu tespit edildi.

BEKÇİNİN DİKKATİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, araç sahibinin sosyal medya üzerinden yaptığı çalıntı ihbarını hatırlayan gece bekçisinin uyarısı üzerine, araçta yapılan detaylı incelemeler sonucu çalıntı araca çalıntı plaka takıldığı tespit edildi. Araç, sahibine ulaşılarak teslim edilirken, 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
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Otomobil çalmak için düz kontak yaparken yakalandılar!
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