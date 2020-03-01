Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > MPİ Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 29 Şubat sorgulama ekranı burada

MPİ sonuçları belli oldu! Sayısal Loto çekiliş sonuçları 29 Şubat sorgulama ekranı burada

Şans oyunları oynayan binlerce kişi için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 29 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 1.3.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 09:24 ABONE OL
MPİ Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 29 Şubat sorgulama ekranı burada

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (29 Şubat 2019) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Her hafta şans oyunu oynayan binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilen sonuçlar, bu Cumartesi günü de sabah.com.tr'de yayınlandı. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarını haberimizden takip edebilir, geçmiş haftalara dönük Sayısal Loto bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Sayısal Loto 29 Şubat çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te yapıldı ve 21.30'a doğru sisteme girildi.

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MPİ Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 29 Şubat sorgulama ekranı burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN