MPİ Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 29 Şubat sorgulama ekranı burada

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (29 Şubat 2019) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Her hafta şans oyunu oynayan binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilen sonuçlar, bu Cumartesi günü de sabah.com.tr'de yayınlandı. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarını haberimizden takip edebilir, geçmiş haftalara dönük Sayısal Loto bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Sayısal Loto 29 Şubat çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te yapıldı ve 21.30'a doğru sisteme girildi.

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...