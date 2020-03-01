Sınırda insanlık dramı

Türkiye'nin, Avrupa'ya geçmek isteyenlere engel olmama kararının ardından, sınıra mülteci akını sürüyor. Başta İstanbul olmak üzere çeşitli kentlerden taksi, minibüs otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen mültecilerin akını, önceki gece ve dün de devam etti. Otogar mülteciyle dolarken, tarlalardan ve yol kenarlarından yürüyen mülteciler, akın akın Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti. Soğuk ve yağmura rağmen sınırı terk etmeyen 3 binin üzerinde göçmen, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Bazıları ise otogarda sabahladı.Tampon bölgede bekleyen 750'den fazla mülteci ise Yunan güvenlik güçlerinin saldırısına uğruyor. Mültecilere ülkelerine giremeyeceklerini söyleyen Yunan askerleri, geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede bekleyen mültecilere sıkılan biber gazı ve atılan ses bombaları nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan bazı mülteciler ise ayakta tedavi edildi.Telleri açarak karşı tarafa geçmek isteyen bir grup göçmen ise kendilerini engelleyen Yunan askerlerinin aracını taşladı.Yardımsever bazı vatandaşlar bölgeye getirdikleri yiyecekleri, mültecilere dağıtıyor. Gece tellerin üzerinden atlayarak geçmek isteyen göçmenleri durdurmak için Yunan polisi havaya ateş etti.Bazı mülteciler ise Meriç Nehri'nin farklı noktalarından, botlarla ya da yüzerek Yunanistan'a geçiyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında yaşanan gelişmelerle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, "(Dün) Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113" açıklamasında bulundu.Edirne'nin Doyran Köyü'nden 3 göçmen, botla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalıştı. Ancak Yunan askerleri uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine geri dönmeye çalışan göçmenler, botların havası inince nehrin ortasında mahsur kaldı.Ege sahillerinde toplanan mülteciler ise fırtına nedeniyle denize açılamıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde bekleyen göçmenlere battaniye dağıtıldı. Çocuklar sahilde oynarak vakit geçiriyor İzmir'in Çeşme ilçesinden Sakız Adası'na geçmek isteyen mülteciler de hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkan fırtınaya takıldı. Yine Muğla Bodrum'da da mülteciler sahilde fırtınanın dinmesini bekliyor./SABAH

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