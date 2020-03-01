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Son dakika: 'da polise saldırmaya çalıştı... 3 kişi gözaltında!

Son dakika haberi... ’nın Sincan ilçesinde kavgaya müdahale eden polis ekiplerine saldıran 3 alkollü şahıs olay çıkarttı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra, kimlik kontrolü yapmak istedi. Alkollü 3 şahıs polis ekiplerine kimlik vermeyeceklerini söyleyerek direndi.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 00:14 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da polise saldırmaya çalıştı... 3 kişi gözaltında!

Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen bir olayda 3 kişi gözaltına alındı. İddialara göre, 3 alkollü şahıs, Ankara Caddesi üzerinde ilerlerken henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir grupla kavga etti. Kavganın büyümesi sonucunda 1 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra, kimlik kontrolü yapmak istedi. Alkollü 3 şahıs polis ekiplerine kimlik vermeyeceklerini söyleyerek direndi. Polis ekiplerine saldırmaya kalkan alkollü 3 kişi, olay yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı bir kişi ise ambulans ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika: Ankara'da polise saldırmaya çalıştı... 3 kişi gözaltında!
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