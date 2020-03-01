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Son dakika haberi: Çanakkale ve Gökçeada'da hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem...

Son depremler listesi şu sıralar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sabah saat 07:32'de Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde bir meydana geldi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre depremin merkez üssünün Gökçeada olduğu ifade edildi. Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayanlar depremin ardından panik yaşadı. Deprem ayrıca Yunanistan'ın Khalkidiki bölgesinde de hissedildi. Son dakika gelişmeleri haberimizde...

Giriş Tarihi: 1.3.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Deprem Çanakkale ve Gökçeada'da hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem...

Türkiye - İran sınırında, Van'da, Elazığ'da, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Malatya'da ve Akdeniz ile Ege Denizi'nde üst üste depremler yaşanırken bu sabah saatlerinde bir deprem de Gökçeada da oldu. AFAD'ın merkez üssü olarak Gökçeada'yı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin ise Yunanistan'ı merkez üssü olarak duyurduğu bilgiye göre depremin derinliği 20.43 km olarak ifade edildi. Yunanistan'da da hissedilen depremin ardından herhangi can ve mal kaybının olmadığı da belirtildi.

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Son dakika haberi: Deprem Çanakkale ve Gökçeada'da hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem...
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