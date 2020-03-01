Son dakika haberi: Deprem Çanakkale ve Gökçeada'da hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem...

Türkiye - İran sınırında, Van'da, Elazığ'da, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Malatya'da ve Akdeniz ile Ege Denizi'nde üst üste depremler yaşanırken bu sabah saatlerinde bir deprem de Gökçeada da oldu. AFAD'ın merkez üssü olarak Gökçeada'yı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin ise Yunanistan'ı merkez üssü olarak duyurduğu bilgiye göre depremin derinliği 20.43 km olarak ifade edildi. Yunanistan'da da hissedilen depremin ardından herhangi can ve mal kaybının olmadığı da belirtildi.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!