Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Koronavirüs nedeniyle Habur Sınır Kapısı kapatıldı! Üzümlü Gümrük Kapısı...

haberi: nedeniyle kapatıldı! ...

Dünya genelinde gün geçtikçe daha fazla ülkede görülen nedeniyle önlemler her geçen gün daha da artıyor. DHA'nın geçtiği haberine göre 'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan , koronavirüs nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Bunun dışında 'nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan da Irak'ta Kovid-19 virüsünün görülmesi nedeniyle kapatıldı. Yalnızca Irak'tan gelen Türk vatandaşlarının geçişine izin verilecek. Corona virüsüyle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 10:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs nedeniyle Habur Sınır Kapısı kapatıldı! Üzümlü Gümrük Kapısı...

Az önce ajanslar tarafından son dakika olarak geçilen haberler göre Şırnak Silopi'deki Habur Sınır Kapısı ve Hakkari Çukurca'daki Üzümlü Gümrük Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Yalnızca Irak'tan dönen Türk vatandaşlarının geçişine izin verilecek. Öte yandan gümrük kapısında bir sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlandı görevli personel de maskelerini taktı.

Tüm dünyada endişe yaratan koronavirüs vakaları, Türkiye'nin sınır komşusu Irak'ta da görülmeye başlandı. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı.

TÜRK VATANDAŞLARI DÖNÜŞ YAPABİLECEK

Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. Gümrük kapısında, Irak'ta yaşayan Türklerin dönüşlerine izin verileceği belirtildi. Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞIRNAK NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Koronavirüs nedeniyle Habur Sınır Kapısı kapatıldı! Üzümlü Gümrük Kapısı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN