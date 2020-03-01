Son dakika haberi: Koronavirüs nedeniyle Habur Sınır Kapısı kapatıldı! Üzümlü Gümrük Kapısı...

Az önce ajanslar tarafından son dakika olarak geçilen haberler göre Şırnak Silopi'deki Habur Sınır Kapısı ve Hakkari Çukurca'daki Üzümlü Gümrük Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Yalnızca Irak'tan dönen Türk vatandaşlarının geçişine izin verilecek. Öte yandan gümrük kapısında bir sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlandı görevli personel de maskelerini taktı.

Tüm dünyada endişe yaratan koronavirüs vakaları, Türkiye'nin sınır komşusu Irak'ta da görülmeye başlandı. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı.

TÜRK VATANDAŞLARI DÖNÜŞ YAPABİLECEK

Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. Gümrük kapısında, Irak'ta yaşayan Türklerin dönüşlerine izin verileceği belirtildi. Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.