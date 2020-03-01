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Üç ülkeye daha uçuşlar durduruldu

ANKARA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs önlemleri kapsamında İtalya, Güney Kore ve Irak ile gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, her tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, "Daha önce Çin ve İran'la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran'la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda İtalya, Güney Kore ve Irak arasında tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur. Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da kapatılmıştır" dedi.
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Üç ülkeye daha uçuşlar durduruldu
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