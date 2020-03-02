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10 yaşındaki Melisa kalp krizinden hayatını kaybetti

'nın Soma ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise götürülen 10 yaşındaki , geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Küçük Melisa, Soma'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 18:21 ABONE OL
10 yaşındaki Melisa kalp krizinden hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, dün parkta oynadıktan sonra baba Musa Taşer ve anne Sevda Taşer ile akşam üzeri evde otururken birden fenalaştı.

Babası tarafından ilçede bir özel hastanenin acil servisine götürülen Melisa hemen tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Taşer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa'nın ani ölümü ailesi başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu.



CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hayatını kaybeden 10 yaşındaki Melisa bugün Soma'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Soma Hicret Cami'nde kılınan cenaze namazına Melisa'nın yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları öğretmenleri katıldı. Cenazede baba Musa Taşer ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazı sonrasında küçük Melisa gözyaşları arasında Soma Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

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10 yaşındaki Melisa kalp krizinden hayatını kaybetti
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