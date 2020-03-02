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okunuşu ve anlamı! Amenerrasulü Arapça Türkçe oku

Bakara suresi, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir. Medine’de indirilmiş ve 286 ayetten oluşmuştur. da bu surenin son iki ayetinde yer almaktadır. İbadet ve zikir yerine geçebilecek çok güçlü bir duadır ve genellikle yatsı namazlarından sonra okunur. Allah-u Tealanın, gelebilecek tüm felaketlerden ve şeytanın şerrinden koruması için okunan Amenerrasulü duası faziletleri ile ilgili hadis kaynaklarında rivayetler vardır. Amenerrasulü duası okunuşu ve anlamı için de doğru yerdesiniz. İşte Amenerrasulü duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri!

Giriş Tarihi: 2.3.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 12:16 ABONE OL
Amenerrasulü duası okunuşu ve anlamı! Amenerrasulü Arapça Türkçe oku

Medine döneninde indirilen ve 286 ayetten oluşan Bakara Suresinin son iki ayetidir. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Amenerrasulü duası ibadet ve zikiryerine geçebilecek nitelikte güçlü bir duadır. Hadis kaynaklarında faziletleri ile ilgili rivayetler yer almıştır. Genellikle yatsı namazından sonra okunur. Amenerrasulü duası okumak, ezberlemek veya anlamı öğrenmek için doğeu yerdesiniz. Birçok fazileti bulunan Amenerrasulü duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı için detayları inceleyeniniz.

Amenerrasulü Duası Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
286- La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Amennerrasulü Duası Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabb'inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü'minler de, her biri "Allah'a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye" iman getirdiler ve şöyle dediler: semi'na ve eta'na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs'unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Amenerrasulü Duası Faziletleri

Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edildi ki, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)

"Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur." (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255

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Amenerrasulü duası okunuşu ve anlamı! Amenerrasulü Arapça Türkçe oku
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