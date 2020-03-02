Anatolium Marmara AVM çalışma saatleri: 2020 Anatolium Marmara saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve vatandaşlar tarafından tercih edilen bir AVM olan Anatolium Marmara'ın 2020 çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Kafelerde yemek yemek ya da alışveriş yapmak için buraya gitmeyi düşünen vatandaşlar, Anatolium Marmara AVM mesai saatleri hakkında güncel ve doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Tam bu yönde, 'Anatolium Marmara AVM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizin içinden, hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bilgisi ile Anatolium Marmara AVM açılış ve kapanış saati hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

ANATOLIUM MARMARA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! ANATOLIUM MARMARA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Anatolium Marmara AVM saat 10.00'da açılıyor ve akşam 22.00'de kapanıyor. Diğer alışveriş merkezlerinde olduğu gibi, burada da öğle arası tatili verilmeden müşterilere hizmet aralıksız devam etmektedir.

ANATOLIUM MARMARA AVM HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Anatolium Marmara hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00'da açılıp 22.00'de kapanmaktadır.

ANATOLIUM MARMARA AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Soğanlık Yeni Mah, Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Cad. No:72, 34865 Kartal/İstanbul

Telefon: (0216) 504 34 80

BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Anatolium Marmara, bayramın 1. günü 13.00'te açılıp 22.00'de kapanmaktadır.

ANATOLIUM MARMARA HAKKINDA

Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi, Life style açık alanları, bu alanlara ulaşımı sağlayacak yeşillendirilmiş dış bağlantı yolu, her noktasında yeşili öne çıkaran sosyal alanlar ile bezenmiş park ve terasları, açık ancak hava şartlarından korunmuş alışveriş, kafe, restorant alanları ile bölgenin eksikliği uzun zamandır hissedilen buluşma meydanı oldu.

MALTEPE PİAZZA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 MALTEPE PİAZZA SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?