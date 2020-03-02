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’da ! Alevler yan binaya sıçradı

Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 12:00 ABONE OL
Avcılar’da yangın! Alevler yan binaya sıçradı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Bu arada alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sen nerelerdesin deyip sarıldı, telefonunu ve parasını çaldı...

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Avcılar’da yangın! Alevler yan binaya sıçradı
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