Ayrı yaşadığı eşini öldürüp canına kıydı

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı kocası tarafından öldürüldü. İddiaya göre, işe gitmek için Atatürk Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Huzur Parkı'ndan geçen Gamze S.'ye (30) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hasan S. (40) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gamze S.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Araçla olay yerinden kaçtığı belirtilen Hasan S. ise Keçiören ilçesi Kuşcağız mahallesindeki evinde aynı silahla vurulmuş halde ölü bulundu. AA