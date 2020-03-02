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Bıçakladığı kişi hastanede öldü, kaçtığı otoparkta yakalandı

'nın Tavşanlı ilçesinde, tartıştığı Muhammet K.'nin (21) bıçakladığı  (38), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Muhammet K., polis ekiplerince otoparkta yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 11:47 ABONE OL
Bıçakladığı kişi hastanede öldü, kaçtığı otoparkta yakalandı

Tavşanlı'da şirkette çalışan Muhammet K., dün gece, tütün satılan iş yerinde Mehmet Akkaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Muhammet K., Akkaş'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.


Maktul Mehmet Akkaş

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Akkaş, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine sağlık ekibi geldi. Mehmet Akkaş, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Muhammet K. ise polis ekiplerince Tavşanlı- Kütahya çevre yolundaki alışveriş merkezinin otoparkında yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Katil Muhammet K.

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Bıçakladığı kişi hastanede öldü, kaçtığı otoparkta yakalandı
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